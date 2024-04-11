В Новосибирске у директора МУП «САХ» арестовали имущество на 18 млн руб

Имущество на 18 миллионов рублей арестовали у директора МУП «САХ» в Новосибирске.

1 апреля в Новосибирске сотрудники ФСБ РФ задержали директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») Андрея Зыкова за то, что он вместе с женой похищал бюджетные средства предприятия. В результате его обвинили по статье «присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей».

Сейчас по иску прокурора арестовано имущество Андрея Зыкова — 11 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью в 17,5 миллионов рублей, а также банковские счета его гражданской жены.

Напомним, что Андрей Зыков сейчас находится в СИЗО.