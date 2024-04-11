В Новосибирске юрист Севрюгин заявил о пожизненном сроке для террористов «Крокуса»

В Новосибирске юрист Никита Севрюгин в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказал о наказании, которое грозит террористам за стрельбу в «Крокус Сити Холле».

Юрист отметил, что исполнителям грозит наказание по пункту «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Совершение террористического акта группой лицо по предварительному сговору и повлекшее смерть людей».

«Реальным наказанием, скорее всего, будет пожизненное лишение свободы. Самым суровым наказанием террористам в истории современной России было именно пожизненное лишение свободы», — отметил Севрюгин.

Также юрист заявил, что пособникам террористов также грозит ответственность. Их могут осудить по ч.3 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мошенники предложили новосибирцу попасть в список жертв теракта в «Крокусе» за 2000 долларов.