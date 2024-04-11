В Новосибирской области пройдет плановое отключение электричества

В трех населенных пунктах Новосибирской области, а именно в селах Верх-Тула и Ленинское, а также поселке Голубой залив, запланировано плановое отключение электричества.

Отключение будет проведено компанией "Россети" (АО "РЭС") в период с 15 по 17 апреля с 09:00 до 16:00. Эта мера связана с монтажом оборудования на высоковольтной подстанции ПС 110 кВ Залив, находящейся на завершающем этапе строительства.

Представители компании отметили, что отключение электроэнергии необходимо для обеспечения безопасности работников во время установки оборудования. В результате отключения будут затронуты социально-значимые объекты в указанных населенных пунктах.

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