Власти Новосибирска рассказали, как украсят бульвар Победы

В мэрии Новосибирска представили проект благоустройства бульвара Победы.

Специалисты управления по благоустройству общественных пространств планируют восстановить пешеходные дорожки и продолжить озеленение на этой территории. В рамках работ будет создана новая детская площадка в военной тематике, включающая игровые комплексы в виде военной техники времен Великой Отечественной войны.

Начальник благоустройства общественных пространств Вадим Полещук подчеркнул, что это особенно символично для бульвара Победы, который является основным местом отдыха в Юго-Западном жилмассиве и регулярно проводит культурные мероприятия. Кроме того, планируется освобождение пространства от больных и аварийных деревьев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские общественники предложили лишать гражданства мигрантов за незнание русского языка.