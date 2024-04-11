Врачи из Новосибирска спасли мужчину с опухолью мочевого пузыря

В Новосибирске хирурги-онкологи из НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина успешно провели операцию по удалению злокачественной опухоли у 74-летнего пациента.

Диаметр опухоли достигал 9 см. Это представляло серьезную угрозу для здоровья пенсионера.

Пациент также страдал от хронической сердечной недостаточности и системного атеросклероза, что делало его состояние сложным для хирургического вмешательства. Опухоль выросла за пределы органа. Однако, благодаря применению химиотерапии до операции, удалось значительно уменьшить размер опухоли до 3 см, что позволило провести лапароскопическую органосохраняющую операцию.

Хирурги открыли мочевой пузырь, отделили опухоль и извлекли ее без повреждения окружающих тканей. Функциональность мочевого пузыря была полностью сохранена. Пациенту предстоит восстановление.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске хирург сделал сердце из человеческой кожи.