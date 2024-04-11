Засухоустойчивую картошку вывели ученые Новосибирска

В Новосибирске ученые создали сорт картофеля, который не боится засухи и паразитов.

Сорт «Атаман» — этот картофель дает высокую урожайность, обещают разработчики. Испытания его начнутся в 2026 году.

«В этом году была сильная засуха, всходы картофеля сместились. Обычно всходит где-то на 14 день, у нас средние всходы составили где-то 24 сутки, засуха была очень сильная, у нас целый месяц не было осадков. А этот сорт на 12 сутки взошел», — прокомментировала младший научный сотрудник СибНИИРС Юлия Гуреева.

Мякоть картошки ярко-желтая, сам корнеплод округлый. Урожайность его в засушливый год составила 48 тонн на гектар земли.

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