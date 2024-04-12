11 апреля в Новосибирском государственном цирке состоялась открытая репетиция шоу «Королевский цирк»

В 14-ый раз подряд, все мировое цирковое сообщество и поклонники этого зрелищного вида искусства празднуют Всемирный День Цирка. Каждую 3-ю субботу апреля, а в этом году праздник пройдет 20 апреля.

В рамках празднования Дня Цирка, Российская государственная цирковая компания организует открытые репетиции в филиалах компании по всей стране, с целью популяризации циркового искусства и знакомства зрителей с процессом создания невероятных зрелищных номеров. Новосибирский государственный цирк – не стал исключением.

В этом году, Новосибирский цирк открыл двери приглашенным зрителям во время гастролей совместного проекта продюсерского центра Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» «Королевский цирк». Мы готовы приоткрыть завесу тайны для вас и пригласить увидеть обыденную жизнь артистов. Гости открытой репетиции получилиуникальную возможность не только увидеть репетиционный процесс своими глазами, но и задать вопросы артистам и хореографам, руководителям программ.

В программу открытой репетиции вошли:

Номер «Король» Воздушные гимнасты в люстрах под руководством Исаева Николая, и балет «Королевского цирка» под руководством Якимовой Анастасии Номер «Королевские фризы» Дрессированные лошади под руководством Агафоновой Олеси Номер «Как огонь» Эквилибристка на вращающемся диске Готфрид Софья Номер «Анна» Воздушные гимнасты на ремнях Мизенина Елена и Ефремкин Дмитрий Номер «Дворцовые забавы» Групповые жонглеры под руководством Сафаргалиной Лауры

Проводили открытую репетицию директор «Продюсерского центра Гии Эрадзе» Айдунова Элина и руководитель балета шоу «Королевский цирк» Якимова Анастасия.

Всероссийские открытые репетиии – это реальный шанс заглянуть за кулисы, познакомиться с душой и сердцем цирка.

На мероприятие, 11 апреля, были приглашены учащиеся цирковых студий, театральных и танцевальных кружков и воспитанники училищ.

Стоит подчеркнуть, что в рамках открытой репетиции был показан именно репетиционный процесс заявленных номеров. Целиком шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк» можно посмотреть в Новосибирском цирке каждые выходные, но только до 1 мая.