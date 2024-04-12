11 апреля в Новосибирском государственном цирке состоялась открытая репетиция шоу «Королевский цирк»

В 14-ый раз подряд, все мировое цирковое сообщество и поклонники этого зрелищного вида искусства празднуют Всемирный День Цирка. Каждую 3-ю субботу апреля, а в этом году праздник пройдет 20 апреля.
В рамках празднования Дня Цирка, Российская государственная цирковая компания организует открытые репетиции в филиалах компании по всей стране, с целью популяризации циркового искусства и знакомства зрителей с процессом создания невероятных зрелищных номеров. Новосибирский государственный цирк – не стал исключением.
В этом году, Новосибирский цирк открыл двери приглашенным зрителям во время гастролей совместного проекта продюсерского центра Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» «Королевский цирк». Мы готовы приоткрыть завесу тайны для вас и пригласить увидеть обыденную жизнь артистов. Гости открытой репетиции получилиуникальную возможность не только увидеть репетиционный процесс своими глазами, но и задать вопросы артистам и хореографам, руководителям программ.
В программу открытой репетиции вошли:
|Номер «Король»
|Воздушные гимнасты в люстрах под руководством Исаева Николая, и балет «Королевского цирка» под руководством Якимовой Анастасии
|Номер «Королевские фризы»
|Дрессированные лошади под руководством Агафоновой Олеси
|Номер «Как огонь»
|Эквилибристка на вращающемся диске Готфрид Софья
|Номер «Анна»
|Воздушные гимнасты на ремнях Мизенина Елена и Ефремкин Дмитрий
|Номер «Дворцовые забавы»
|Групповые жонглеры под руководством Сафаргалиной Лауры
Проводили открытую репетицию директор «Продюсерского центра Гии Эрадзе» Айдунова Элина и руководитель балета шоу «Королевский цирк» Якимова Анастасия.
Всероссийские открытые репетиии – это реальный шанс заглянуть за кулисы, познакомиться с душой и сердцем цирка.
На мероприятие, 11 апреля, были приглашены учащиеся цирковых студий, театральных и танцевальных кружков и воспитанники училищ.
Стоит подчеркнуть, что в рамках открытой репетиции был показан именно репетиционный процесс заявленных номеров. Целиком шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк» можно посмотреть в Новосибирском цирке каждые выходные, но только до 1 мая.