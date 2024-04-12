Аналитики узнали, как россияне начинают свой рабочий день

Большинство работников признались, что начинают день с планирования задач.

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос среди работающих россиян и выяснили, с чего начинается их рабочий день. Так, согласно результатам исследования, 46% граждан начинают день с планирования задач, 45% проверяют рабочую почту, а 29% участников опроса предпочитают начинать день с чашки кофе или чая. Об этом сообщает «Газета.Ru».

При этом 24% респондентов отметили, что их рабочее утро всегда начинается по-разному. Большинство опрошенных, а именно 74%, уверены, что изменение привычного распорядка рабочего утра не окажет влияния на них. Причем мужчины (79%) на этом настаивают чаще, чем женщины (69%).

Вдобавок 17% участников исследования признались, что им будет не по себе и их эффективность может снизиться. Оставшиеся 9% респондентов рассказали, что из-за изменения распорядка могут потерять настрой на работу.

Напомним, аналитики выяснили, что чаще всего отвлекает россиян от работы.