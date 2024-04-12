Бастрыкин проверяет конфликт 8-летнего мальчика с подростком-мигрантом в Новосибирске

Причиной послужило то, что мать новосибирца выразила несогласие с результатами последней проверки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доложить по факту противоправных действий, совершенных 12-летним мигрантом в отношении 8-летнего жителя Новосибирской области.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Причиной требования стало несогласие матери пострадавшего с результатами последней проверки, в результате которой было отказано в возбуждении уголовного дела из-за недостижения фигурантом возраста уголовной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области в пять раз выросла доля совершаемых подростками IT-преступлений.