В Новосибирске и области в пять раз выросла доля совершаемых подростками IT-преступлений

В прошлом году полицейские зафиксировали пятикратный рост мошенничества.

В прошлом году полицейские в Новосибирской области зафиксировали пятикратный рост мошенничества, в котором участвовали несовершеннолетние. Об этом сообщил Алексей Бабий, начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области.

Число случаев мошенничества среди несовершеннолетних увеличилось до 30, в сравнении с шестью случаями в 2022 году.

В то же время общее количество преступлений, в которых участвуют лица до 18 лет, снизилось до 814 случаев, что на 3,32% меньше, чем в прошлом году, и на 24,27% меньше, чем в 2020 году.

На заседании комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Заксобрания Новосибирской области также обсудили и поддержали законодательную инициативу Костромской областной думы. Эта инициатива предусматривает введение уголовной ответственности за IT-преступления с 14 лет. Председатель комиссии Александр Шпикельман отметил, что такой шаг необходим из-за "очень молодого" возраста совершителей IT-мошенничества.

Алексей Бабий поддержал эту инициативу по ужесточению уголовной ответственности, указав, что статья 159 УК РФ о мошенничестве, так же как и статья 158 о краже, предусматривают ответственность с 14 лет. Он выразил мнение, что ужесточение ответственности с такого возраста будет целесообразным, учитывая осознание подростками характера своих действий.

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