В Новосибирске оправдали главу Центрального округа Канунникова за демонтаж стелы героям ВОВ

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор главе Центрального округа Новосибирска Сергею Канунникову, которого обвиняли в сносе стелы, установленной в честь 45-летия Победы.

Главу Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова обвиняли по уголовной статье «Халатность». В возбуждении уголовного дела чиновник обвинял корреспондентов Сиб.фм. Действительно, летом 2022 года журналисты редакции обратили внимание на изрисованный вандалами памятный знак возле ТРК «Ройял Парк». Вскоре его снесли, но делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Минимальное наказание по статье — штраф до 120 тысяч рублей, максимальное — арест на срок до трех месяцев», — говорилось в сообщении СКР.

Ещё через год дело дошло до суда, на заседаниях которого так же бывал корреспондент Сиб.фм. Защищать Канунникова приходил кандидат в мэры Игорь Украинцев, а одна из учительниц сказала в суде: «какой же это памятник?»

На финишной прямой прокуроры запросили для Кануникова наказание в виде 2,5 миллиона рублей. Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, глава Центрального округа выслушал приговор.

Железнодорожный районный суд Новосибирска оправдал главу Центрального округа Сергея Канунникова.

В следующем материале корреспондент Сиб.фм расскажет подробности заседания.