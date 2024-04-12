Биолог рассказал о влиянии паводков на популяцию животных в Новосибирской области

Кандидат биологических наук Алексей Яновский рассказал, понесет ли потери животный мир Новосибирской области в результате потопов.

Специалист уверен, что эти опасения не беспочвенны — гибель животных в условиях паводков заметна, а в конце мая — начале июня в регионе ожидается вторая волна наводнения, сообщает Atas.info.

Сейчас идет гнездование грачей, скворцов, сорок, но угрозы для них нет, так ак «домики» находятся достаточно высоко.

Потоп особенно опасен для зверей, живущих в норах. Взрослые могут спастись, но детеныши, вероятно, погибнут, сказал Алексей Яновский. Но он отметил, что за лето популяции этих видов быстро восстановятся за счет нескольких циклов размножения.

Что касается крупных животных, то до половодья они покинут опасные территории.

Ранее мы рассказывали, что паводок превысил опасные отметки в Новосибирской области.