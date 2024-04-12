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общество

Бывшего главного борца с коррупцией Вялкова заключили под стражу до июня

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от коммерсантов за покровительство.

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 июня для бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД НСО Владимира Вялкова.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от коммерсантов за покровительство при изготовлении контрафактной алкогольной продукции. Постановление о мере пресечения пока не вступило в законную силу.

Вялков был уволен из правоохранительных органов в 2023 году из-за утраты доверия. Сумму полученной им взятки следователи не уточняют.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бывшего главного борца с коррупцией Вялкова привезли в суд.

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Игорь Кириченко
Журналист

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