Бывшего главного борца с коррупцией Вялкова заключили под стражу до июня

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от коммерсантов за покровительство.

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 июня для бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД НСО Владимира Вялкова.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от коммерсантов за покровительство при изготовлении контрафактной алкогольной продукции. Постановление о мере пресечения пока не вступило в законную силу.

Вялков был уволен из правоохранительных органов в 2023 году из-за утраты доверия. Сумму полученной им взятки следователи не уточняют.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бывшего главного борца с коррупцией Вялкова привезли в суд.