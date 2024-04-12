Дерматолог Романова раскрыла правду об эффективности патчей

По словам специалиста, патчи значительно уступают обычным кремам и сывороткам для кожи.

Врач-дерматолог, трихолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Алена Романова рассказала в беседе с «Секретом фирмы» об эффективности патчей для лица. По ее мнению, они значительно уступают обычным кремам и сывороткам для кожи.

Специалист объяснила, что заявленный эффект патчей зависит от состава сыворотки. В случае с патчами для щек производители обещают борьбу с покраснениями, улучшение упругости кожи и даже борьбу с морщинами. Но обычно такие обещания являются обычным маркетинговым ходом. Более того, они не способны убрать никакие морщины, уточнила дерматолог.

Для того, чтобы получить хотя бы какой-то эффект от патчей, Романова рекомендует использовать их в комплексе с другими средствами для ухода. Например, перед тем, как наклеить патч, на кожу можно нанести сыворотку.

Напомним, дерматолог Егорова предупредила о серьезных последствиях неправильной депиляции.