Губернатор Новосибирской области обсудил празднование Дня Победы с организаторами

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 12 апреля провел заседание оргкомитета «Победа» — говорили о праздновании в регионе 79-ой годовщины великой даты 9 Мая.

«Все мероприятия, посвященные Великой Победе, мы должны провести на высоком организационном уровне, без формализма и с максимальным вовлечением наших земляков, особенно молодых и юных жителей Новосибирской области», — отметил глава региона.

Празднование стартует уже 25 апреля. Так, с этого числа и до 30 июня будет проведена «Эстафета патриотизма поколений», с 26 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка», накануне праздника сотни курсантов заступят на «Вахту памяти». Традиционная всероссийская акция «Сад Памяти» состоится 8 и 14 мая, «Свеча Памяти» пройдет 8 мая, в День Победы пройдет парад войск Новосибирского гарнизона.

До 30 апреля участники и инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат ежегодную матпомощь от региона, от имени Травникова ветеранам ВОВ придут поздравления.

Сегодня в регионе проживает 3956 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 136 участников и инвалидов войны.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске пройдет всероссийский детский турнир по футболу «Кубок Победы».