Иван Лествичник 12 апреля: что нельзя делать новосибирцам в этот день

Что нельзя делать жителям Новосибирска 12 апреля и почему.

12 апреля церковь отмечает день памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. В народе день считается неоднозначным и несет в себе определенные правила.

Новосибирцам обязательно надо поставить на стол все свои самые лучшие угощения, потому что именно в этот день по-особенному бушует домовой. Поэтому нужно его задобрить и отвести беду.

Постараться сегодня не ругаться и не нервничать, по возможности не выходить из дома. Следует также исключить и физическую активность 12 апреля.

Еще если в этот день зацветут одуванчики, значит, лето будет не теплым, а если пойдет дождь — это свидетельствует о хорошем грибном урожае осенью.

Напомним, что под Новосибирском обнаружили съедобные грибы после зимы.