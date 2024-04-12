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общество

Из-за частых оттепелей в Новосибирске дачники лишились теплиц

Фото: vn.ru

В Новосибирске массово разрушились теплицы, эксперт рассказал о возможных причинах.

О порче имущества порталу VN.ru сообщили подписчики, которые побывали на своих дачах, где их ждал неприятный сюрприз. По словам людей — даже арматура всмятку.

Биолог Алексей Яновский объяснил обрушение теплиц частыми и долгими оттепелями.

«Снег не очень глубокий, но из-за долгих оттепелей он слежался и стал очень тяжелым. Такой может выдержать далеко не каждый парник», — отметил ученый.

Ранее предварительный прогноз погоды на май-2024 опубликовали в Новосибирске.

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Галина Чебыкина
Журналист

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