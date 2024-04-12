Косметолог Аюпова предупредила о неожиданных последствиях прокола ушей детям

По словам специалиста, лучше воздержаться от такой процедуры, пока дети не достигнут сознательного возраста.

Косметолог Татьяна Аюпова призвала воздержаться от прокола ушей детям в раннем возрасте. По ее мнению, идти на такую процедуру ребенку нужно в сознательном возрасте. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Кроме того, специалист предупредила о минусах использования пирсинг-пистолета для прокалывания ушей. Этот инструмент, как утверждает косметолог, не создает острого прокола, как хирургическая игла, а скорее пробивает ткани мочки уха, что может привести к более длительному заживлению и увеличению болевых ощущений у ребенка.

Вдобавок Аюпова обратила внимание на необходимость бережного ухода за местами проколов и предостерегла от возможных травмирований тканей в случае использования украшений у детей в юном возрасте.

Напомним, косметолог Черныш назвала базовую ошибку в борьбе с черными точками.