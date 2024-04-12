На выходных в Новосибирске ожидается снег с дождем

В Новосибирске ухудшится погода в выходные дни.

Апрель совсем не радует своим непостоянством в погоде в этом году. Пару солнечных и теплых дней в Новосибирске сменились недельным дождем и пасмурной погодой. А в выходные и впрямь решил выпасть снег.

Синоптики сервиса «Яндекс. Погоды» прогнозируют на субботу от +2 до +7 градусов, а также дождь со снегом в течение всего дня, сопровождающиеся ветром до 6 метров в секунду.

Воскресенье в Новосибирске будет таким же хмурым и дождливым, однако температура воздуха составит до +11 градусов максимум. Местами возможен снег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск оказался завален тоннами мусора после таяния снега.