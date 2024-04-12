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общество

Новосибирец, погибший при теракте в «Крокусе», закрыл собой беременную женщину

Фото предоставлено собеседницей Сиб.фм

В Новосибирске состоялась церемония прощания с Григорием Будько, 35-летним уроженцем города, погибшим в результате теракта в Crocus City Hall.

Панихиду устроила его сестра-близнец в Москве, где Григорий проживал последние пять лет. По словам родственников, Григорий подарил билеты на концерт группы «Пикник» 22 марта своей тёще, которая очень хотела посетить Crocus City Hall. Однако в последний момент выяснилось, что у женщины не было сопровождающего. Григорий решил пойти с ней.

Когда начался теракт, Григорий защитил беременную женщину от пули. Однако она все равно потеряла ребёнка. Старшего ребёнка удалось спасти. Эту информацию Сиб.фм подтвердил его друг Антон, который ездил в Москву забирать тело погибшего.

Друзья узнали о произошедшем, когда увидели фото Григория в соцсетях. Сестра Григория, Ульяна, сдала ДНК для поиска останков брата.

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Игорь Кириченко
Журналист

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