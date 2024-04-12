Новосибирский вуз запустит лабораторию по внедрению новой элементной базы

Лабораторию по внедрению новой элементной базы запустят в НГТУ НЭТИ.

Как сообщает “Интерфакс”, ссылаясь на слова заместителя директора, входящего в состав НГТУ НЭТИ Института силовой электроники Дмитрия Штейна, Новосибирский государственный технический университет НЭТИ совместно с ГК "Элемент" планируют открыть лабораторию, которая будет направлена на внедрение новой элементной базы в сфере силовой электроники.

Цель сотрудничества – разработка и внедрение отечественной элементной базы для силовой электроники. Лаборатория будет заниматься адаптацией и тестированием перспективных микросхем.

По словам заместителя директора, все опытные образцы микросборок микросхем будут изготавливаться в дизайн-центре силовой электроники НГТУ НЭТИ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области выделено более 15 000 бюджетных мест для поступающих в вузы.