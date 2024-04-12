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общество

Одну из улиц Новосибирска перекроют на пять месяцев

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Рабочие проведут ремонт магистральной теплосети.

В Новосибирске на протяжении пяти месяцев будет ограничено движение транспорта по участку улицы Пархоменко. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

Ограничения начнут действовать с 15 апреля и продлятся до 15 сентября текущего года из-за крупной коммунальной аварии, произошедшей 11 января. Ремонт магистральной теплосети будет проведен на участке от Пермской до Троллейной улицы.

В связи с этим изменениями автобус № 5 «Улица Дюканова» — «Поселок Северный» изменит свой маршрут и будет проезжать по улицам Пархоменко, Пермской, Демьяновской, Троллейной, а затем возвращаясь к обычному маршруту по действующей схеме.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские эксперты рассказали как готовятся встречать паводковые воды.

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Игорь Кириченко
Журналист

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