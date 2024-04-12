Опубликованы пять малоизвестных исторических фактов освоения космоса в Новосибирске

Стали известны интересные факты об освоении космоса в Новосибирске.

В материале Сиб.фм, приуроченному ко Дню космонавтики, собрали малоизвестные факты о связи космоса с Новосибирском.

Началось все с изобретателя-самоучки Юрия Кондратюка, который выпустил в Новосибирске книгу под названием «Завоевание межпланетных пространств» еще в 1929 году. Позже в здании, где работал сибиряк, на улице Советской, открыли музей.

Также в Новосибирской области с 1946 по 1961 годы в Коченево находился тренировочный аэродром для полетов курсантов Сталинградского высшего авиационного училища летчиков имени Краснознаменного Сталинградского пролетариата. Сейчас там тоже открыли краеведческий музей, который может посетить любой желающий.

Станцию метро Гагаринская назвали в Новосибирске не случайно. Это связано с тем, что первый космонавт мира Юрий Гагарин побывал на новосибирской земле в 1962 году дважды.

А для создания самого корабля «Буран» использовались разработки конструкторов Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова.

В том числе и Авиационный клуб Новосибирска воспитал достойных людей, Героев Советского Союза и России, среди которых есть знаменитая космонавт Анна Кикина – единственная женщина в отряде Роскосмоса.

Более подробную историю про Новосибирск можно прочитать в большом материале Сиб.фм.