Под Новосибирском неизвестный разбил топором окна машины участника СВО

В Новосибирской области неизвестный разбил топором окна машины участника специальной военной операции.

В группе “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте” опубликовали снимок, на котором разбиты окна у автомобиля.

Инцидент произошел в поселке Мошково Новосибирской области 9 апреля. Также уточнили, что машина принадлежит бойцу ЧВК "Вагнер", который ранее получил ранение и сейчас ему очень тяжело передвигаться без машины.

"Не знаю кому мог дорогу перейти, что бы так сделали. Да лучше бы ко мне пришли, причем тут машина", — прокомментировал происшествие мужчина.

Напомним, что в Новосибирске 23-летний парень на угнанном автомобиле попал в серьезное ДТП.