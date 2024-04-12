В Новосибирске 23-летний парень на угнанном автомобиле попал в серьезное ДТП

Ночью 9 апреля в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, виновником которого стал нетрезвый водитель без водительского удостоверения.

По информации пресс-службы ГИБДД Новосибирска, 23-летний местный житель, находившийся в нетрезвом состоянии, потерял контроль над Тойотой и врезался в металлическое ограждение, в результате чего автомобиль опрокинулся на крышу.

Предварительно установлено, что автомобиль был угнан у 40-летнего владельца со станции техобслуживания на улице Игарской. В отношении виновника инцидента составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без права управления, что может повлечь до 15 суток ареста.

Также начато уголовное дело по факту угона, что может привести к более серьезным последствиям для нарушителя. Расследование продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области машину участника СВО разбили топором.