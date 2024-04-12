Под Новосибирском подтопило 257 дач и огородов

Утром 12 апреля пресс-служба регионального управления МЧС сообщила о подтоплении 205 дачных и 52 приусадебных участков в семи районах Новосибирской области.

Кроме того, были затоплены два низководных автомобильных моста и отдельные участки дорог местного значения. Не было затронуто жилых домов, уточнили в МЧС.

Наиболее сложная ситуация складывалась в Кочковском районе, где в выходные дни уровни воды в реке Карасук достигли критических значений. Однако после проведения мероприятий стабилизация обстановки произошла.

В ТУАД также сообщили о стабилизации паводковой ситуации в Коченёвском районе. Ремонтно-восстановительные работы были выполнены на участках двух районных дорог, где были зафиксированы переливы паводковых вод, и движение транспортных средств восстановлено.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин проверяет конфликт 8-летнего мальчика с подростком-мигрантом в Новосибирске.