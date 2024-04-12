Под Новосибирском в ДТП погибли два человека

В пятницу, 12 апреля, днём в Краснозёрском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

По данным ведомства, инцидент произошёл около полудня на автодороге Н-1505, когда 52-летний водитель Mitsubishi Outlander, двигаясь со стороны санатория «Краснозëрский» в направлении села Красный Хутор, на 2 км трассы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с минивэном Nissan Liberty. В результате столкновения Mitsubishi вылетел в кювет и опрокинулся.

В аварии погибли водитель Mitsubishi и его пассажир, 41-летний мужчина. Ещё одного пассажира доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи, его состояние уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливающие обстоятельства ДТП. Никто из пассажиров второго автомобиля не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 23-летний парень на угнанном автомобиле попал в серьезное ДТП.