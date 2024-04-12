Погибшего в теракте в «Крокусе» новосибирца похоронили в закрытом гробу

В Новосибирске попрощались с Григорием Будько, который погиб в теракте в Подмосковном Crocus City Hall.

Погибшего новосибирца в Crocus City Hall Григория Будько похоронили в закрытом гробу. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм с церемонии прощания.

С Григорием попрощались в крематории в посёлке Восход под Новосибирском. На похоронах было около 30 человек.

Напомним, мужчина переехал в Москву несколько лет назад, где нашёл себе невестку. С её мамой он пошёл на концерт группы «Пикник», поделившийся с сестрой фотографией. Для него она стала последней. Он сидел на месте, куда ворвались террористы и открыли огонь, позже они подожгли зал. Его сестра сдавала тест ДНК для опознания тела.