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общество

Прокуратура выявила риски срыва срока сдачи строящейся в Новосибирске школы

Фото: прокуратура Новосибирской области

Прокурор Октябрьского района объявил предостережение гендиректору строительной компании, которая возводит школу на улице Тургенева.

В пресс-службе ведомства сообщили, что объект подрядчик должен завершить до 30 июня. Готовность стройки больше 80 %. Здесь трудятся 130 человек, идут отделочные работы, благоустройство, а также установка оборудования.

Но прокуратура выявила риски срыва сроков завершения строительства, которое ведется по нацпроекту «Образование». В связи с этим прокурор напомнил главе подрядной организации о недопустимости нарушения законодательства.

Ранее мы рассказывали, что в школах Новосибирской области появятся новые стоматологические кабинеты.

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Галина Чебыкина
Журналист

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