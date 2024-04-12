Рост заболевших клещевым энцефалитом спрогнозировали среди жителей Новосибирска

В Новосибирске прогнозировали рост заболевших от укуса клещей.

Пресс-служба мэрии Новосибирска, ссылаясь на данные эпидемиологов, сообщила, что в 2024 году в регионе клещи проявят особую активность.

«В 2024 году с большой степенью вероятности ожидается увеличение количества заболевших клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, в том числе среди городского населения», — уточнила врач-эпидемиолог «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Алена Рихтер на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии.

Специалисты также предупреждают о важности прививки от клещевого энцефалита, которая является важной мерой защиты.

Напомним, что в прошлом году клещи заразили энцефалитом 100 человек.