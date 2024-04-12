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общество

В прошлом году клещи заразили энцефалитом 100 человек: 6 скончались

Фото: Сиб.фм

В 2023 году в Новосибирске 100 человек заразились клещевым энцефалитом, из этих пациентов скончались шестеро.

Врач-эпидемиолог «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Алена Рихтер рассказала, что за прошлый сезон клещи укусили девять тысяч сибиряков. Она считает, что в этом году ситуация с энцефалитом и боррелиозом может стать более глобальной.

Самый эффективный способ защититься от опасных заболеваний — поставить прививку. Вакцинация бесплатная, пройти процедуру можно в поликлинике по месту жительства.

Ранее мы писали о том, что эпидемиологи Новосибирска прогнозируют повышенную активность клещей в этом сезоне.

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Галина Чебыкина
Журналист

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