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общество

Спасатели помогли мужчине достать ногу из грязевой сели в Новосибирске

Фото: МАСС

В Нижней Ельцовке Новосибирской области мужчине засосало ногу в грязевой сель.

В Telegram-канале МАСС рассказали, что вчера поздно вечером спасатели помогли 30-летнему мужчине вытащить ногу, которую засосало в грязевую сель.

Уточняется, что он шел по железнодорожной станции «Нижняя Ельцовка» и решил пройти по грязи, в результате чего застрял в ней.

Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась, он продолжил свой путь по более безопасному месту.

Напомним, что в Новосибирске спасатели вылавливают вещи из рек, чтобы расчистить дорогу талым водам.

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Валерия Митрохина
Журналист

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