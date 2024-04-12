Спасатели помогли мужчине достать ногу из грязевой сели в Новосибирске

В Нижней Ельцовке Новосибирской области мужчине засосало ногу в грязевой сель.
В Telegram-канале МАСС рассказали, что вчера поздно вечером спасатели помогли 30-летнему мужчине вытащить ногу, которую засосало в грязевую сель.
Уточняется, что он шел по железнодорожной станции «Нижняя Ельцовка» и решил пройти по грязи, в результате чего застрял в ней.
Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась, он продолжил свой путь по более безопасному месту.
Напомним, что в Новосибирске спасатели вылавливают вещи из рек, чтобы расчистить дорогу талым водам.