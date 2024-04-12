Новосибирский чиновник Канунников будет требовать компенсацию после оправдания по делу о сносе стелы

Железнодорожный районный суд поставил точку в громком деле о сносе стелы, посвящённой 45-летию Победы в ВОВ. Главу Центрального округа Сергея Канунникова, обвиняемого в халатности, полностью оправдали. Подробности скандальной истории – в материале Сиб.фм.

Эта история началась чуть менее двух лет назад. Летом 2022 года корреспондент Сиб.фм проходил мимо и приметил изрисованную стелу, которая посвящалась 45-летию Победы в ВОВ. Редакция осветила скорбное состояние памятного знака и сделала запрос в мэрию.

В муниципалитете оперативно не смогли прокомментировать ситуацию. Но к 7 июля в горадминистрации решили отреагировать на обращение. Чиновники заявили, что в последний раз стелу обновляли в 2021 году, в этот же период её очищали от надписей, которые нанесли вандалы.

А далее следовало объяснение, что памятный знак всё равно снесут, так как на этом месте запланировано строительство гостиницы. Куда стелу собираются деть – объяснений не было.

Ещё через месяц, 8 августа 2022 года, стелу в честь героев Великой Отечественной войны демонтировали. К этому времени общественность уже заинтересовалась объектом, установленным в 90-х годах и давно забытом. Дело в том, что рядом ведётся стройка элитных апартаментов.

Сиб.фм не раз восстанавливал полную хронологию событий. 24 августа 2022 года, стало известно, что в Центральный аппарат Следственного комитета России поступило письмо от жителей Новосибирска, которые просили проверить законность сноса стелы, посвящённой 45-летию Победы в ВОВ.

Александра Бастрыкина очень заинтересовала судьба памятного знака. Глава Следственного комитета России поручил найти виновных. К делу подключились прокуроры: в сентябре выяснилось, что стела в честь героев ВОВ не числится в реестре муниципального имущества Новосибирска. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что чиновники не заботились о сохранности стелы, а реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите Отечества в мэрии не ведется должным образом. В администрации Центрального округа же заявили, что стелу хотели перенести с Красного проспекта на территорию военного госпиталя №2.

Сначала дело возбуждалось по факту, но накануне нового, 2023 года, стало известно имя обвиняемого – по уголовной статье «Халатность» к ответственности привлекли главу объединённого Центрального округа, куда входит и Железнодорожный район, Сергея Канунникова.

Место встречи пенсионерок

Весной 2023 года дело ушло в Железнодорожный районный суд. Все заседания проходили шумно с участием широких кругов общественности. Здесь были представители от КПРФ, ветеранских организаций. Все они в голос говорили, что Сергей Канунников невиновен, а стела – и «не памятник вовсе!»

«Я одно время проживала рядом со стелой, проходила на работу каждый день. Никогда не обращала внимания, что это – стела, памятник. Абсолютно никогда не обращала внимания. Наше предприятие очень следит за памятниками, часто бываем на мероприятиях, и вдруг узнаём, что это – объект культурного наследия! Оказывается, это – стела, мы были очень удивлены, — рассказывала корреспонденту Сиб.фм в суде одна из активисток Светлана Волкова. – В 2021 году мы узнали, сходили посмотрели: в таком месте стоит стела, и она совершенно не вписывается, мимо проходя, её никто не замечает!»

На одно из заседаний пришёл и нынешний кандидат в мэры Новосибирска Игорь Украинцев. Он также заявлял, что стеле не место на Красном проспекте.

«На мой взгляд он (Сергей Канунников – прим. Ред.) попытался спасти эту стелу. Волей судеб она оказалась на частной территории, к Сергею Ивановичу обратились, были приняты меры, — выступил с речью в суде Игорь Украинцев.

– И всё должно было состояться, но включение в процесс, если можно так выразиться журналистского взгляда, на мой взгляд, где-то не очень объективного, оно перевернуло ситуацию с ног на голову».

Оправдали в суде

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, Железнодорожный суд начал оглашать приговор чиновнику. Никто не думал, что его отправят за решётку, но ожидалось наказание рублём. Так, прокуроры потребовали взыскать с Сергея Канунникова штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Однако события развивались по-другому.

«Приговором суда Канунников С.И. оправдан по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях состава указанного преступления, — сообщили в Железнодорожном районном суде.

– За Сергеем Канунниковым признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием».

Это ещё не окончательное решение, и прокуроры могут его обжаловать в апелляционной инстанции. Но в День Космонавтики Сергей Канунников уже заявил, что будет добиваться и реабилитации и компенсации. Главе Центрального округа даже аплодировали стоя.

«Я считаю, что это вполне справедливое решение суда. Мы вместе с адвокатом в течение целого года доказывали свою правоту, — заявил после заседания Сергей Канунников. – Мы сумели доказать, что следственные органы были неправы. Неправы в плане моего обвинения. Поэтому я очень рад. Спасибо ветеранам, ТОСам, руководителям предприятий, директорам предприятий, школ, депутатам Заельцовского района».

Выводы сделаны?

Адвокат Канунникова заявила, что прекратить дело неоднократно пытались ещё и на стадии следствия. Защита назвала оправдательный приговор – единственным верным решением в данной ситуации. Корреспондент Сиб.фм также спросил: научила ли эта история чему-либо главу Центрального округа.

«У меня два деда погибли в годы Великой Отечественной войны. Я никогда об этом не говорил, но память о Героях Великой Отечественной войны для меня священна. Поэтому в рамках своих полномочий, на протяжении всей своей жизни я делал всё, чтобы сохранять память о наших дедах и прадедах. Работа проводилась, проводится и будет проводиться»,

- заявил глава Центрального района.

Почему такая ситуация со сносом памятного знака всё-таки была допущена – глава Центрального округа предложил спросить у ветеранов, также сделал ссылку на закон.

«Монтаж и перенос памятного знака в другое место – не означает уничтожение памяти Героев ВОВ. Это даже наоборот. Ветераны, которые присутствуют здесь, принимали решение вместе с главами, которые присутствуют, следователями и прокурорами о переносе его на территорию военного госпиталя №2. Это было коллегиальное решение, а не моё личное», — добавил Сергей Канунников.

Глава Центрального района обещал, что будет добиваться реабилитации, а вот с суммой компенсации пока не определился. Впрочем, и в судебной практике много случаев, когда дело отправляли на пересмотр — тогда всё по новой: ветераны, директора предприятий, директора школ...