В Москве взорвался внедорожник экс-сотрудника СБУ Прозорова

В Москве 12 апреля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, владельцем его оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Происшествие случилось на Коровинском шоссе, сообщили в Telegram-канал «112».

«Водитель крузака попытался завести свой внедорожник, повернул ключ в замке зажигания, и раздался взрыв. Мужчина получил травму ноги, его госпитализировали. От взрыва пострадали припаркованные рядом «Инфинити» и «БМВ», — говорилось в посте.

По данным источника ТАСС, водитель внедорожника — бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозаров. Рассматриваются несколько версий произошедшего.

«Не переживайте. Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше. Как ни старались (его убить), ничего не получилось», — сказал помощник Прозорова корреспонденту РИА.

Василий Прозаров работал в СБУ с 1999 по 2018 год и занимал должность старшего консультанта-эксперта. Несколько лет назад он уехал в Россию, на пресс-конференции он признался, что с 2014 года начал передавать секретные данные российским спецслужбам.

В пресс-службе СУ СКР по Москве сообщили, что в связи со взрывом автомобиля на Коровинском шоссе было возбуждено уголовное дело. Там уточнили, что следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

Напомним, недавно в Подмосковье террористы напали на «Крокус Сити Холл».