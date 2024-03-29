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Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв

Фото: Сиб.фм

Неделя прошла с потрясшего всю Россию и другие государства теракта в подмосковном торговом центре, где погибли полторы сотни человек.

Вечером 22 марта вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед рок-концертом и начали расстреливать людей, после чего устроили пожар, в результате которого конструкции здания рухнули.

Погибли, по последним данным, 143 человека, в их числе есть дети. Террористов задержали на следующий день, они хотели покинуть территорию Россию и скрыться на Украине. Сейчас все находится в СИЗО, как и ряд их пособников.

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 2

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 3Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 4

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 5

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 6

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 7

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 8

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 9

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 10

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 11

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 12

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 13

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 14

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 15

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 16

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 17

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 18

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 19

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 20

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 21

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 22

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 23

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 24

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 25

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 26

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 27

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 28

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 29

Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 30Фото Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв 31

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Галина Чебыкина
Журналист

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