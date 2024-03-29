Массовое убийство и взрыв в «Крокусе»: фото крупнейшего теракта в истории России по числу жертв

Неделя прошла с потрясшего всю Россию и другие государства теракта в подмосковном торговом центре, где погибли полторы сотни человек.

Вечером 22 марта вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед рок-концертом и начали расстреливать людей, после чего устроили пожар, в результате которого конструкции здания рухнули.



Погибли, по последним данным, 143 человека, в их числе есть дети. Террористов задержали на следующий день, они хотели покинуть территорию Россию и скрыться на Украине. Сейчас все находится в СИЗО, как и ряд их пособников.