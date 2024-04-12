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общество

В Новосибирске «Единая Россия» поддержала Максима Кудрявцева при выборах мэра

Фото: Правительство Новосибирской области

«Единая Россия» поддержала одного из кандидатов на пост мэра в Новосибирске.

Пресс-служба регионального отделения партии сообщила, что генсовет «Единой России» поддержал заместителя губернатора Новосибирской области Максима Кудрявцева в качестве кандидата на пост мэра Новосибирска.

«Он обладает всеми компетенциями, чтобы возглавить Новосибирск и вывести его на новый уровень развития», — прокомментировала руководитель исполкома областного отделения «Единой России» Юлия Швец.

Напомним, что кандидат в мэры Кудрявцев предложил революционный способ борьбы с пылью в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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