Кандидат в мэры Кудрявцев предложил революционный способ борьбы с пылью в Новосибирске

Максим Кудрявцев выдвинул идею борьбы с пылью в городе.

Кандидат в мэры Новосибирска, который набрал лидирующее количество баллов во время конкурса на пост в мэры города, заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев, предложил свой способ борьбы с пылью в Новосибирске. Подробную информацию он изложил в своей предвыборной программе, которая находится в распоряжении Сиб.фм.

Максим Кудрявцев убежден, что с пылью в Новосибирске борются не первый год, применяя различные методы и решения избавления от нее. Однако, ни ужесточение контроля со стороны управления административно-технической инспекции и районных отделов административно-технической инспекции, ни подключение механизмов штрафования застройщиков, не соблюдающих требования правил благоустройства и застройки, не помогли справиться с общей проблемой, серьезность которой несравнима ни с одним другим городом Сибири.

Именно поэтому Максим Кудрявцев предлагает пересмотреть деятельность всех структурных подразделений мэрии Новосибирска, а также допустить возможность отслеживать результаты их работ всем желающим.

По его мнению, в открытом доступе на муниципальном портале должна быть предоставлена информация о том, выполняет ли свои обязанности застройщик предписания УАТИ. В случае невыполнения требований и обязательств, самостоятельно предложить повторно проверить нужный объект.

Кандидат в мэры также отметил, что следует соблюдать стандарт благоустройства дворов и общественных пространств города.

«Газоны, клумбы и другие плоскостные объекты озеленения обустраиваются в Новосибирске ниже пешеходной или проезжей части. С тем, чтобы грунт не смывался дождевыми и талыми водами на асфальт и плитку», — уточнил Максим Кудрявцев в своей программе.

В заключение он сообщил, что весной следует проконтролировать отсев гранитной отсыпки от гололеда и произвести тщательную уборку улиц после нее. А также стараться как можно больше озеленять Новосибирск и предоставлять гражданам места для отдыха — парки и скверы.

Напомним, в репортаже Сиб.фм показали, как сейчас Новосибирск оказался завален тоннами мусора после таяния снега.