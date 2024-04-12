В Новосибирске грунт с путепровода рухнул на машины

В Новосибирске упавший с путепровода грунт повредил автомобили и дорогу.

7 апреля между площадью Труда и Энергетиков шел ремонт железнодорожного моста. В какой-то момент щебень посыпался вниз прямо на транспорт.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту этого ЧП. Специалисты оценят исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Напомним, 12 апреля в региональном ГУ МЧС сообщили о подтоплении 205 дачных и 52 приусадебных участков в семи районах области. Также затоплены два низководных автомобильных моста и отдельные участки дорог местного значения. Не было затронуто жилых домов. Наиболее сложная ситуация складывалась в Кочковском районе, где в выходные дни уровни воды в реке Карасук достигли критических значений.