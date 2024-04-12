В Новосибирске МЧС предупредило о порывистом ветре 13 апреля

Городские службы предупреждают о порывистом ветре.

В субботу, 13 апреля, в Новосибирске ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. В воскресенье, 14 апреля, и понедельник, 15 апреля, прогнозируется умеренный дождь. Об этом сообщает ЕДДС.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают горожанам о необходимости обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44 при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали, когда проведут общегородской субботник.