В Новосибирске рассказали, когда проведут общегородской субботник

В субботнике примут участие работники мэрии, предприятий и учреждений Новосибирска.

Общегородской субботник в Новосибирске запланирован на 27 апреля. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Мероприятие предполагает активное участие работников городской администрации, предприятий и учреждений, а также горожан, желающих принять участие в уборке общественных территорий.

В ходе субботника планируется очистка парков и скверов от мусора и загрязнений, подготовка городских объектов к приходу теплой погоды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обязаны по решению суда отремонтировать дорогу у больницы №25.