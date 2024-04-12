В Новосибирске рассказали, когда проведут общегородской субботник

В субботнике примут участие работники мэрии, предприятий и учреждений Новосибирска.
Общегородской субботник в Новосибирске запланирован на 27 апреля. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.
Мероприятие предполагает активное участие работников городской администрации, предприятий и учреждений, а также горожан, желающих принять участие в уборке общественных территорий.
В ходе субботника планируется очистка парков и скверов от мусора и загрязнений, подготовка городских объектов к приходу теплой погоды.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обязаны по решению суда отремонтировать дорогу у больницы №25.