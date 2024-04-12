В Новосибирске обязаны по решению суда отремонтировать дорогу у больницы №25

На этой дороге большое количество ям и выбоин.

В Новосибирске, согласно решению Калининского районного суда, городская клиническая больница №25 должна провести ремонт дорог на своей территории. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В процессе проверки сотрудниками прокуратуры было выявлено значительное количество ям и выбоин на дорожном покрытии, особенно на участках, по которым осуществляется транспортировка пациентов в медицинское учреждение.

В результате прокуратура подала иск против регионального Минздрава и больницы. Суд принял решение о необходимости привести дороги в больничном городке в соответствие с установленными нормами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мошенник вернул пенсионеру похищенные деньги.