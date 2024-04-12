В Новосибирске ночью с верхнего этажа многоэтажного дома выкинули кота

Жители дома хотят, чтобы живодеры понесли наказание.

В Новосибирске на улице Виталия Потылицына жители дома заметили, как кота выкинули с верхнего этажа многоэтажки. Об этом пишет группа «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, кот выжил благодаря своевременной помощи очевидцев. Жители дома сразу выяснили, из какой квартиры выкинули животное и вызвали участкового. Однако, как говорят жильцы, участковый «ничего делать не собирается».

Сейчас неравнодушные люди ищут способы, чтобы наказать виноватых.

«Просим помощи у юристов и зоозащитников. Как можно поступить в такой ситуации, чтобы живодеры понесли наказание по всей строгости закона», — говорят очевидцы.

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