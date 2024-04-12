В Новосибирске откроют лабораторию по внедрению новой элементной базы

Лабораторию совместно с ГК «Элемент» планирует запустить НГТУ.

Об этом сообщил заместитель директора Института силовой электроники Дмитрий Штейн. Он отметил, что в учреждении уже есть опытное производство, где можно изготавливать макеты и образцы. Ученые будут заниматься разработкой схемотехники на новых элементах, тестовых стендов и печатных плат. Даты запуска лаборатории еще неизвестны.

Ранее мы рассказывали, что Новосибирский государственный университет в новом учебном году планирует открыть второй российско-китайский институт Обучение будет проходить по 3 направлениям бакалавриата: мехатроника и робототехника, прикладная математика и информатика и химия, и по 2 направлениям магистратуры: химия, прикладная математика и информатика.