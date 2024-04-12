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проиcшествия

В Новосибирске произошло тройное ДТП с участием грузовика

Фото: ГИБДД НСО

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором участвовали грузовик КАМАЗ и два легковых автомобиля Nissan Sunny и Nissan Micra.

По информации ГИБДД, в 15:15 водитель КАМАЗа, двигаясь по улице Троллейная, столкнулся с Nissan Sunny, который затем вылетел в Nissan Micra, стоявший на светофоре.

В результате аварии пострадали водитель КАМАЗа и пассажирка Nissan Sunny. Оба находятся в больнице, их состояние пока не сообщается.

Причина столкновения пока остается неизвестной. Следственные органы проводят расследование происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель сбил школьника на велосипеде.

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Игорь Кириченко
Журналист

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