В Новосибирске произошло тройное ДТП с участием грузовика

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором участвовали грузовик КАМАЗ и два легковых автомобиля Nissan Sunny и Nissan Micra.

По информации ГИБДД, в 15:15 водитель КАМАЗа, двигаясь по улице Троллейная, столкнулся с Nissan Sunny, который затем вылетел в Nissan Micra, стоявший на светофоре.

В результате аварии пострадали водитель КАМАЗа и пассажирка Nissan Sunny. Оба находятся в больнице, их состояние пока не сообщается.

Причина столкновения пока остается неизвестной. Следственные органы проводят расследование происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель сбил школьника на велосипеде.