В Новосибирске водитель сбил школьника на велосипеде

Восьмилетний ребенок получил травмы.

В Калининском районе в Новосибирске случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 8-летний велосипедист.

Инцидент произошел днем 12 апреля на улице Олеко Дундича. 33-летний водитель автомобиля Honda Fit совершил наезд на ребенка.

По данным Госавтоинспекции Новосибирска, велосипедист пересекал проезжую часть во дворе дома №23/1, двигаясь по ходу движения автомобиля. Из-за столкновения мальчик получил травмы. Его отвезли в больницу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в ДТП погибли два человека.