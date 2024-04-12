В Новосибирске водитель сбил школьника на велосипеде

Восьмилетний ребенок получил травмы.
В Калининском районе в Новосибирске случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 8-летний велосипедист.
Инцидент произошел днем 12 апреля на улице Олеко Дундича. 33-летний водитель автомобиля Honda Fit совершил наезд на ребенка.
По данным Госавтоинспекции Новосибирска, велосипедист пересекал проезжую часть во дворе дома №23/1, двигаясь по ходу движения автомобиля. Из-за столкновения мальчик получил травмы. Его отвезли в больницу.
Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в ДТП погибли два человека.