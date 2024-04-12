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общество

В Новосибирске прокуратура выявила отставание от графика строительства школы

Фото: прокуратура НСО

Отставание от графика строительства школы выявила прокуратура Новосибирска.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирска, прокурор Октябрьского района объявил предостережение гендиректору строительной компании, которая возводит школу на улице Тургенева.

По предварительным данным, было выявлено, что сейчас школа готова только на 80%, однако сдать ее нужно до 30 июня текущего года. В связи с этим прокурор предостерег руководителя строительной компании о недопустимости нарушения законодательства.

Напомним, что мэрия Новосибирска рассказала о бесплатном и льготном питании в школах.

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Валерия Митрохина
Журналист

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