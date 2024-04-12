В Новосибирске суд взыскал с компании 120 миллионов рублей

120 миллионов рублей суд взыскал с новосибирской компании.

Как сообщает РБК Новосибирск, прокуратура Новосибирской области провела проверку документов ООО ПКФ «Агросервис», где были обнаружены недействительные пункты в соглашении к муниципальному контракту на строительство музыкальной школы.

Сейчас с организации в пользу учреждения взыскали задолженность в размере свыше 120 миллиону рублей и более 970 тысяч рублей за пользование чужими деньгами.

Напомним, что в Новосибирске оправдали главу Центрального округа Канунникова за демонтаж стелы героям ВОВ.