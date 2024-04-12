В Новосибирске увеличилось количество частных инвесторов

В Новосибирской области продолжает расти число частных инвесторов.

По данным Московской биржи, их количество увеличилось на 6 922 человека, достигнув общего числа в 633 тысячи жителей региона, управляющих брокерскими счетами на бирже. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Также отмечается увеличение числа сделок, совершаемых новосибирскими инвесторами. За последний месяц было совершено 78 618 сделок, что на 56% больше, чем в марте прошлого года.

Эксперты отмечают изменения в структуре инвестиционного рынка, с более активным включением молодых людей и увеличением активности женщин-инвесторов. По словам президента и председателя совета директоров ФГ "Финам" Владислава Кочеткова, новые инвесторы чаще всего в возрасте от 25 до 35 лет, являются менеджерами в частном бизнесе, их средняя сумма депозита составляет около 40-50 тысяч рублей, хотя на рынке есть и те, кто вносит сотни миллионов, и те, кто несколько тысяч.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стало меньше юрлиц и больше индивидуальных предпринимателей.