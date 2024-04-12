В Новосибирске в апреле ожидаются затяжные магнитные бури

Сила колебаний составит три балла.

В апреле в Новосибирской области ожидается затяжная магнитная буря. Об этом сообщили синоптики сервиса Яндекс-Погода.

Буря, предположительно, начнет нарушать покой Земли 22 апреля и постепенно утихнет к 24–25 апреля. Сила колебаний оценивается в три балла, что делает эту бурю третьей по счету в текущем месяце.

Синоптики также предупреждают метеозависимых людей о возможном недомогании, головных болях и скачках давления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске МЧС предупредило о порывистом ветре 13 апреля.