В Новосибирске выросло количество владельцев трех и более квартир

По данным регионального управления ФНС, на начало 2024 года в Новосибирской области количество жителей, владеющих тремя и четырьмя квартирами, составило 20,3 тыс. человек.

Это число увеличилось на 80% за последний год по сравнению с началом прошлого года, когда таких собственников было 11,4 тыс. человек.

Более чем у тысячи жителей региона (1,1 тыс. человек) зарегистрировано пять и более квартир. Однако за последний год это число сократилось на 300 человек.

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Азат Ибрагимов считает, что уменьшение количества людей, владеющих пятью и более квартирами, связано с продажей неликвидных объектов в период повышенного спроса на рынке недвижимости в прошлом году. Он также отмечает, что некоторые собственники 3-4 квартир могли использовать вырученные средства для инвестиций в другие виды активов, такие как депозиты с высоким процентом или новостройки с господдержкой, до увеличения ставок Центробанка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали об особенностях борьбы с пожарами в небоскребах.